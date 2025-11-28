Mio marito mi picchiava ed ero incinta E Mediaset licenzia il volto della tv

La storia che la vip ha deciso di riportare alla luce in questi giorni è una di quelle che, nonostante il tempo trascorso, continuano a scavare solchi profondi nel dibattito pubblico. Nel pieno di un clima nazionale e internazionale sempre più sensibile al tema della violenza sulle donne, la modella italiana è tornata a raccontare il suo passato, quel vortice di paura e isolamento che negli anni Novanta l’aveva inghiottita mentre si trovava quasi sola, lontana da casa, al centro di un Paese che ancora non la conosceva. In quel contesto, aveva scelto il silenzio, convinta che fosse l’unico modo per proteggere suo figlio e per sottrarsi all’esposizione feroce dei tabloid spagnoli, pronti a dipingerla come una donna gelosa, incapace di accettare la fine della relazione e il flirt dell’ex compagno con Ana Obregón. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

