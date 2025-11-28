miniserie netflix ficarra e picone presentano sicilia express tra sketch e politica

Valentino Picone ha denunciato le irrisolte emergenze strutturali della Sicilia, presentando “Sicilia Express”, la miniserie Netflix in arrivo il 5 dicembre con lui e Salvatore Ficarra. Salvatore Ficarra e Valentino Picone hanno lanciato un severo j’accuse contro la classe politica, colpevole di non aver saputo evolversi di pari passo con la società siciliana. Presentando al cinema Barberini di Roma “Sicilia Express”, la nuova miniserie in arrivo su Netflix dal 5 dicembre, il duo ha messo in luce il paradosso di un’isola che cambia mentre i suoi problemi atavici permangono. “Se io ancora devo parlare del problema dell’acqua, per esempio, nel 2025, c’è qualcosa che non va”, ha dichiarato Picone, trasformando la conferenza stampa in una tribuna per denunciare le carenze croniche nei servizi essenziali, dai trasporti all’agricoltura. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

