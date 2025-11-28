Minaccia di toglierle il figlio poi sfonda la porta di casa

Bolognatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Misura cautelare emessa dal Gip (Giudice per le indagini preliminari) per un trentenne italiano, indagato per i reati di atti persecutori (stalking), violazione di domicilio e danneggiamento.L'intervento dei carabinieri della stazione di Anzola dell’Emilia è scattato in seguito alla denuncia. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

