Millie Bobby Brown e la sua nuova era soft-mom beauty spoiler | c’entra un lip oil che sembra un cuscino

C’è qualcosa di quasi terapeutico nel modo in cui Millie Bobby Brown parla di beauty adesso. Sarà che Stranger Things sta per chiudere per sempre, sarà che lei è entrata nella sua “new mom era”, calma, morbida, tipo filtro glow ma nella vita vera. E mentre tutti si preparano al binge-watching dell’ultima stagione, lei lancia un lip oil così “plush” che sembra fatto apposta per le bocche che restano aperte per troppe ore davanti alla TV. La routine post-maternità di Millie Bobby Brown che punta al soft con il suo lip oil virale. Millie racconta che diventare mamma le ha acceso una spia interna: “semplifica o muori”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Millie Bobby Brown e la sua nuova era soft-mom beauty (spoiler: c’entra un lip oil che sembra un cuscino)

