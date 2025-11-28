Milk Makeup in calo | il terzo trimestre registra -20%

Il brand di make-up Milk Makeup ha registrato per questo trimestre un calo del 20%. Un segno di rallentamento soprattutto nei mercati internazionali, a differenza degli Stati Uniti che registrano invece maggiori segni di ripresa. Nessuna dichiarazione particolare dall'azienda, che invece stava già puntando ad un riassetto. Milk Makeup al -20%: che succede?. Infatti questo rallentamento potrebbe aggravare la situazione del gruppo proprietario Waldencast, che è invece attualmente impegnato in una revisione strategica delle proprie attività. Inoltre, l'azienda ha già comunicato che il brand ha registrato un calo del 20% dei ricavi netti, scesi a 25,2 milioni di dollari (pari a circa 21,9 milioni di euro).

