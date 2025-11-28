Militari in congedo ex guardie giurate medici | come funzionerà la leva volontaria a cui pensa Crosetto Subito 10mila unità

Non è la naja, hanno ripetuto subito dal ministero della Difesa. Piuttosto, potrebbe entrare nella fase operativa una proposta che il ministro Guido Crosetto ha avanzato già negli anni scorsi. La proposta che il ministro ha rilanciato ieri, 27 novembre, circa la possibilità, sull’onda di quanto accaduto in Francia e Germania, di riaprire la leva, anche in forma volontaria, ai cittadini anche quando non scelgono la carriera militare. Chi e per fare cosa. Nel caso dell’Italia, l’idea è che sia una riserva di volontari, “ausiliari”, da affiancare ai militari di carriera. Ne farebbero parte quindi militari in congedo, professionisti con specializzazioni che abbiano applicazioni pratiche nel campo della difesa, poi chi proviene dai vfp (volontari in ferma prefissata) o dal settore delle guardie giurate, medici in pensione, personale civile qualificato. 🔗 Leggi su Open.online