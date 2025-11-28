Milano-Trento spettacolo all’Unipol Arena per infiammare l’ottavo turno di Superlega Perugia attende Cisterna

Milano campo centrale nella ottava giornata della Superlega che apre una settimana molto importante per il massimo campionato di volley maschile visto che si disputerà anche il turno infrasettimanale. AllUnipol Forum si affrontano due delle squadre più in forma del torneo, Milano e Trento che daranno vita ad una sfida spettacolare con i padroni di casa che tentano l’assalto ai campioni d’Italia per avvicinare ulteriormente le parti alte della classifica. Sfide non impossibili ma che nascondono qualche incognita per le altre big del campionato: Perugia in casa con Cisterna, Verona a Padova, Civitanova con Cuneo, piacenza in anticipo a Monza e Modena in casa contro il fanalino di coda Grottazzolina. 🔗 Leggi su Oasport.it

