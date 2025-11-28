Milano-Trento spettacolo all’Unipol Arena per infiammare l’ottavo turno di Superlega Perugia attende Cisterna
Milano campo centrale nella ottava giornata della Superlega che apre una settimana molto importante per il massimo campionato di volley maschile visto che si disputerà anche il turno infrasettimanale. All’Unipol Forum si affrontano due delle squadre più in forma del torneo, Milano e Trento che daranno vita ad una sfida spettacolare con i padroni di casa che tentano l’assalto ai campioni d’Italia per avvicinare ulteriormente le parti alte della classifica. Sfide non impossibili ma che nascondono qualche incognita per le altre big del campionato: Perugia in casa con Cisterna, Verona a Padova, Civitanova con Cuneo, piacenza in anticipo a Monza e Modena in casa contro il fanalino di coda Grottazzolina. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Superlega: 10 buoni motivi per andare a vedere Milano-Trento al Forum domenica prossima volleyball.it/2025/11/28/not… #Superlega #Milano #Kreling #Sbertoli #Reggers #Faure #Recine #Michieletto #Forum #Assago #Derby #Assicurazio Vai su X
Milano si merita una notte speciale Il 7 dicembre Olimpia Milano – Aquila Trento sarà il main event della Milano Night, un appuntamento imperdibile per celebrare la città di Milano Tanti ospiti e tante sorprese per i tifosi biancorossi ? Stay tuned #F - facebook.com Vai su Facebook
Festival dello spettacolo, la prima edizione a Milano a ottobre - Musica, cinema, televisione, serie, sport, food, kids e un palinsesto no stop di attività per tutte le età: queste le parole chiave de Il Festival dello Spettacolo, il primo evento in Italia e in ... Da tg24.sky.it
Milano, in arrivo il Festival dello Spettacolo: dal 24 al 26 ottobre, tre giorni no-stop di musica e live show - Milano, capitale della moda, inaugura la prima edizione del Festival dello Spettacolo, che si terrà dal 24 al 26 ottobre presso gli spazi del Superstudio Più, nel cuore del Tortona District, in un ... Scrive leggo.it
Debutta a Milano Il Festival dello Spettacolo con 150 ospiti - (askanews) – Musica, cinema, televisione, serie, sport, food, kids in un palinsesto no stop di attività per tutte le età: è Il Festival dello Spettacolo, il primo evento in Italia e in ... Si legge su iodonna.it