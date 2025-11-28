Milano l' 80% dei reati è commesso da stranieri | due su 10 sono minori

I numeri non mentono. Mai. E quelli messi sul tavolo dal questore di Milano, Bruno Megale, durante l'audizione in Commissione Parlamentare d'inchiesta sulle periferie, scattano un'istantanea di Milano tanto precisa quanto allarmante: 8 reati predatori su 10, vale a dire furti, rapine e scippi sono commessi da stranieri. «A Milano, i reati predatori vengono commessi all'80% da stranieri, il 20% dei quali sono minori non accompagnati. In città, tra l'altro, abbiamo una concentrazione di minori non accompagnati molto alta: circa il 10% di quelli presenti a livello nazionale». Questi sono dati oggettivi, non opinioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

