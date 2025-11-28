Milan nessuna continuità in attacco La coppia più usata da Allegri sorprende

Il Milan contro la Lazio dovrebbe fare a meno di Pulisic. Allegri costretto a cambiare di nuovo in attacco. Niente continuità in stagione. L'analisi de 'La Gazzetta dello Sport'.

