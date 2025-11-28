Milan Luis Alberto svela | Maldini e Leonardo mi hanno cercato in passato Ecco perché non sono diventato rossonero

Milan, Luis Alberto conferma contatti con i rossoneri in passato. E sullo Scudetto lo spagnolo non ha assolutamente dubbi. Le sue parole In un’intervista a La Gazzetta dello Sport Luis Alberto si sofferma su diversi temi parlando anche di Milan e del suo possibile passaggio in rossonero. MILAN – «In passato i rossoneri mi hanno . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, Luis Alberto svela: «Maldini e Leonardo mi hanno cercato in passato. Ecco perché non sono diventato rossonero»

Luis Alberto: "Milan da scudetto: senza le coppe sarà più facile" - Uno dei due big match della tredicesima giornata di campionato che inizia questa sera con la sfida tra Como e Sassuolo, metterà davanti Milan e Lazio domani sera a San Siro, ... Lo riporta milannews.it

Luis Alberto: "Il Milan mi voleva, Lazio campione d'Italia senza il Covid. Direi sì a Sarri e no a Lotito" - Duhail sabato sera sarà a San Siro. Da msn.com

Luis Alberto: “Nel 2020 ero convinto che avremmo vinto lo Scudetto, il Covid ci ha distrutto” - Quello che ha fatto Luis Alberto per tanti anni con la maglia della Lazio prima di volare in Qatar. Segnala gianlucadimarzio.com