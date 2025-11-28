Milan Leao non è più intoccabile | l’offerta senza senso dalla Premier
Il portoghese ha una clausola da 175 milioni valida dal 1° al 15 luglio Leao resta un giocatore importante, anzi importantissimo per il Milan. Da quando è arrivato Allegri, però, si ha la sensazione che non sia più così indispensabile. Dinanzi a certe offerte neanche per il club lo sarebbe: lo abbiamo visto in questi anni, Red Bird non fa ‘prigionieri’. Al giusto prezzo, alla giusta cifra tutti – ma proprio tutti – possono partire. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Stando ad alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, per Leao c’è un grande club inglese pronto a fare follie. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Verso Milan-Lazio, con Pulisic fuori chi affiancherà Leao? Tutte le opzioni
Rafael Leao sta cambiando ruolo grazie ad Allegri. Il tecnico toscano però dovrà capire quanto il portoghese è davvero adatto
Milan, Leao è recuperato: il peso dell'attacco su di lui - Il portoghese è tornato a lavorare in gruppo ed è da considerarsi recuperato in vista del match di domani sera contro la Roma.
Il Milan riposa, Nkunku e Leao no: lavoro extra a Milanello per trovare la forma - Mentre il Milan, e chi è rimasto fuori dalle chiamate delle nazionali, riposa, Christopher Nkunku e Rafael Leao si presentano a Milanello.
Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata - Tatticismo esasperato, marcature strette, qualche occasione su palla inattiva o ripartenze.