Il portoghese ha una clausola da 175 milioni valida dal 1° al 15 luglio Leao resta un giocatore importante, anzi importantissimo per il Milan. Da quando è arrivato Allegri, però, si ha la sensazione che non sia più così indispensabile. Dinanzi a certe offerte neanche per il club lo sarebbe: lo abbiamo visto in questi anni, Red Bird non fa 'prigionieri'. Al giusto prezzo, alla giusta cifra tutti – ma proprio tutti – possono partire. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Stando ad alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, per Leao c'è un grande club inglese pronto a fare follie.

© Calciomercato.it - Milan, Leao non è più intoccabile: l’offerta senza senso dalla Premier