Milan-Lazio tra assenze e rientri | Sarri non parla alla vigilia

Dopo la vittoria nel derby, il Milan di Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare per la tredicesima giornata di Serie A, la Lazio di Mister Sarri a San Siro. Questo sabato, ore 20:45, il Diavolo attualmente secondo in classifica con 25 punti, cercherà di rimanere in corsa per la vetta, sfruttando soprattutto lo scontro diretto del giorno successivo tra Roma e Napoli. La Lazio, arriva a Milano con un divario di punti importante (18 quelli attualmente conquistati), ma nonostante questo cercherà di mettere in difficoltà il Milan per portare a casa i tre punti. In casa biancoceleste, Mister Maurizio Sarri sceglie il silenzio e decide di non partecipare alla consueta conferenza stampa della vigilia, ma rilascerà un’intervista sui canali ufficiali della Lega Serie A, programmata per venerdì 28 Novembre. 🔗 Leggi su Milanzone.it

