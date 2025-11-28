Milan-Lazio tra assenze e rientri | Sarri non parla alla vigilia
Dopo la vittoria nel derby, il Milan di Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare per la tredicesima giornata di Serie A, la Lazio di Mister Sarri a San Siro. Questo sabato, ore 20:45, il Diavolo attualmente secondo in classifica con 25 punti, cercherà di rimanere in corsa per la vetta, sfruttando soprattutto lo scontro diretto del giorno successivo tra Roma e Napoli. La Lazio, arriva a Milano con un divario di punti importante (18 quelli attualmente conquistati), ma nonostante questo cercherà di mettere in difficoltà il Milan per portare a casa i tre punti. In casa biancoceleste, Mister Maurizio Sarri sceglie il silenzio e decide di non partecipare alla consueta conferenza stampa della vigilia, ma rilascerà un’intervista sui canali ufficiali della Lega Serie A, programmata per venerdì 28 Novembre. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Argomenti simili trattati di recente
Sabato sera, il mitico stadio di San Siro si prepara a essere 'un vero e proprio fortino di emozioni' con oltre 72mila tifosi che si accalcano sugli spalti. Il Milan, rinvigorito dopo la vittoria nel derby contro l'Inter, si appresta ad affrontare la nostra Lazio nella tredice - facebook.com Vai su Facebook
Giochista e risultatista: Sarri e Allegri, i toscani opposti di Milan-Lazio. Max vuole la vetta: «Ma dimentichiamo il derby» Vai su X
Milan Lazio, Allegri senza Athekame: a forte rischio anche Gimenez! Ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri - Segui gli aggiornamenti sui rossoneri Si avvicina il big match di sabato sera a San Siro, valido per la 13ª giornata di Seri ... Si legge su milannews24.com
Qui Lazio, rientro importante per Sarri verso il Milan: Castellanos è tornato in gruppo - Buone notizie per Maurizio Sarri: come riportato da LaLaziosiamonoi. Da milannews.it
Rileggi le dichiarazioni di Allegri in conferenza stampa per Milan-Lazio - Lazio, in scena domani sera a San Siro, in conferenza stampa. Secondo milannews.it