Milan-Lazio Nkunku al fianco di Leao | occasione da non fallire
Il Milan questo sabato scenderà in campo contro la Lazio a San siro e, come anticipato dal tecnico Massimiliano Allegri, il reparto offensivo subirà cambiamenti. Decisione forzata, in virtù dell’indisponibilità di Gimenez e dell’ assenza di Pulisic, dettata da un problema muscolare (di lieve entità) alla coscia. Uno stop prudenziale, deciso dallo staff, che preferisce non rischiare visto il lungo cammino da affrontare in campionato per i rossoneri. Il ballottaggio per una maglia al fianco di Rafa Leao, si restringe a due opzioni: Loftus Cheek o Nkunku. Nelle ultime ore sembra pendere per il Francese. 🔗 Leggi su Milanzone.it
