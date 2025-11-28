Milan Jean-Pierre Papin elogia i francesi | Maignan incredibile Rabiot uno dei più grandi E Giroud…

Uno con le sue qualità, oggi, farebbe comodo all’attacco del Milan. Jean-Pierre Papin è tornato a parlare dei colori rossoneri intervenendo sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, e non sono mancati spunti interessanti sugli attuali protagonisti della squadra di Massimiliano Allegri. A distanza di più di trenta anni dal suo addio, l’ex attaccante francese è rimasto legato all’ambiente rossonero, lo si intuisce dalle parole cariche di affetto. Del resto, i ricordi con la maglia del Diavolo non sono cancellabili, le coppe conquistate nemmeno. Tre, per la precisione: due scudetti e una Champions League, stelle luminosissime nella leggenda del Milan degli Invincibili. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, Jean-Pierre Papin elogia i francesi: “Maignan incredibile, Rabiot uno dei più grandi. E Giroud…”

