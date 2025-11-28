Milan in Belgio | ecco chi è Kostantinos Karetsas

Ancora una volta il Milan si sarebbe lasciato incantare da un nuovo talento della Jupiler Pro League. In Belgio è arrivato il momento di Karetsas, e il suo profilo è finito nei taccuini non solo dei rossoneri. È già partita la corsa per accaparrarsi il classe 2007 del Genk. Il Milan di nuovo in Belgio. Quest’ultima indiscrezione di mercato sul talento belga-greco arriverebbe dai profili di Transfermarkt.it, secondo cui oltre al Milan diversi top club europei avrebbero già sondato il terreno sul classe 2007. Tra le italiane interessate ci sarebbero la Juventus e il Napoli dove i partenopei si sarebbero mossi per primi già dalla scorsa estate. 🔗 Leggi su Milanzone.it

