Milan in Belgio | ecco chi è Kostantinos Karetsas
Ancora una volta il Milan si sarebbe lasciato incantare da un nuovo talento della Jupiler Pro League. In Belgio è arrivato il momento di Karetsas, e il suo profilo è finito nei taccuini non solo dei rossoneri. È già partita la corsa per accaparrarsi il classe 2007 del Genk. Il Milan di nuovo in Belgio. Quest’ultima indiscrezione di mercato sul talento belga-greco arriverebbe dai profili di Transfermarkt.it, secondo cui oltre al Milan diversi top club europei avrebbero già sondato il terreno sul classe 2007. Tra le italiane interessate ci sarebbero la Juventus e il Napoli dove i partenopei si sarebbero mossi per primi già dalla scorsa estate. 🔗 Leggi su Milanzone.it
MN - Osservatori del Milan in Belgio per seguire il 2007 Karestas Vai su X
Moncada pesca dalle giovanili del Belgio? Un ragazzino di 17 anni ha attirato le attenzioni del Milan, e non solo, su di sè! Scoprite tutti i dettagli nel link nei commenti - facebook.com Vai su Facebook
MN - Osservatori del Milan in Belgio per seguire il 2007 Karestas - it, nella giornata di ieri alcuni osservatori del Milan si sono recati in Belgio per assistere alla partita tra Genk e Basilea di ... Da milannews.it
Milan, doppio innesto dal Belgio: Juventus ancora a mani vuote - Il Milan si sta guardando attorno ed ha individuato ben due rinforzi che arrivano direttamente dal Belgio per puntellare la rosa. Lo riporta calciomercato.it
Milan, infortunio in nazionale per Saelemaekers: il comunicato del Belgio - ha evidenziato che Alexis Saelemaekers non sarà pronto per la partita contro il ... Scrive corrieredellosport.it