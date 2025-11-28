Milan il gioco delle coppie | chi con Leao? Dubbio Nkunku o Loftus

Gazzetta.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortuni e scelte: l’attacco del Diavolo ha già visto sette combinazioni differenti. Con la Lazio Pulisic non ci sarà e Gimenez rientrerà in gruppo solo la prossima settimana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

milan il gioco delle coppie chi con leao dubbio nkunku o loftus

© Gazzetta.it - Milan, il gioco delle coppie: chi con Leao? Dubbio Nkunku o Loftus

Scopri altri approfondimenti

milan gioco coppie leaoMilan, il gioco delle coppie: chi con Leao? Dubbio Nkunku o Loftus - Con la Lazio Pulisic non ci sarà e Gimenez rientrerà in gruppo solo la prossima settimana ... Scrive msn.com

milan gioco coppie leaoUltime Milan: i numeri del nuovo Leao fanno discutere davvero - Il Milan di questa stagione sta facendo i conti con un Leao diverso, con compiti nuovi che però non snaturano il talento del numero 10. Segnala notiziemilan.it

milan gioco coppie leaoInter-Milan, Allegri con il 3-5-2: in attacco con la coppia ritrovata Leao e Pulisic - Leao e Pulisic torneranno a giocare insieme in attacco, cosa che non accadeva dallo scorso agosto, gara d’esordio in Coppa Italia contro il Bari. Lo riporta sportpaper.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Gioco Coppie Leao