Milan guarda Calabria | gol da attaccante vero in Europa League | VIDEO

L'ex terzino e capitano del Milan Davide Calabria ha segnato un grande gol in Europa League con la maglia del Panathinaikos contro lo Sturm Graz. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, guarda Calabria: gol da attaccante vero in Europa League | VIDEO

Altri contenuti sullo stesso argomento

Allegri non pensa più al derby e guarda oltre L’obiettivo del mister resta chiaro: entrare nelle prime 4 del campionato Alla squadra poi chiede una cosa: "Non dobbiamo avere vergogna di difendere" ? #Milan #Allegri #SpazioMilan - facebook.com Vai su Facebook

Acerbi Leao: " ' ?" Poi il battibecco Modric-Lautaro @DavideBernardi6 BordoCam #InterMilan è disponibile ora su #DAZN! Vai su X

Milan-Bologna 3-1, Gimenez e Pulisic firmano la rimonta rossonera - La quarta vittoria consecutiva (la terza di seguito in campionato, la quinta nelle ultime sei partite e la nona in rimonta della gestione Conceiçao) riduce a 2 punti il distacco in classifica dal ... Riporta repubblica.it

Video Milan Bologna (3-1)/ Gol e highlights: doppietta di Gimenez! (Serie A, 9 maggio 2025) - 1) gol e highlights della gara valida per la trentaseiesima giornata della Serie A 2024/2025. Scrive ilsussidiario.net

Roma-Milan 0-2 gol, highlights | video - Il Milan conferma il suo momento d’oro con una grande vittoria contro la Roma e si ricandida per un posto non solo in Europa League ma anche per la Champions. panorama.it scrive