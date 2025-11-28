Milan Gimenez fa spazio | Tare sceglie il bomber da 40 milioni
Santiago Gimenez prepara le valigie: il Milan si fionda sul bomber da 40 milioni di euro. Il nuovo colpo arriva dalla Danimarca. Il Milan è a caccia di un nuovo attaccante. L’indiziato numero uno a fare posto è Santiago Giménez, pronto a salutare il club rossonero nel mercato di gennaio. L’attaccante messicano non ha raggiunto i livelli sperati. Prelevato dal Feyenoord per 30,2 milioni più bonus nel gennaio 2025, Giménez ha messo insieme 7 gol e 3 assist in 30 presenze. Su di lui si registra l’interesse di West Ham e Sunderland. La cessione del Bebote garantirebbe al Milan risorse utili per un investimento importante e libererebbe spazio per un profilo più adatto al progetto tecnico di Allegri. 🔗 Leggi su Sportface.it
