Milan Gabbia ricorda | Scudetto con Pioli è stato speciale Nello spogliatoio c’è una bella alchimia

Gabbia, pilastro della difesa di Allegri, sogna di rivivere le emozioni dello scudetto 2022. Nell'intervista a 'Rivista Undici' parla del legame con Pioli, del senso di famiglia nello spogliatoio e della forza del gruppo, decisiva per puntare in alto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Gabbia ricorda: “Scudetto con Pioli è stato speciale. Nello spogliatoio c’è una bella alchimia”

