Milan arriva Mateta? Infortunio in vista della Lazio Per Allegri un dubbio di formazione
Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, venerdì novembre 2025: importante novità di mercato per la punta del Diavolo e le ultime sulle scelte di Allegri in vista della Lazio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondisci con queste news
Calabria, che gol! La prima rete europea dell'ex Milan arriva a 28 anni ed è un gioiello #calabria #milan #panathinaikos #conferenceleague Vai su X
VERSO MILAN–LAZIO | Le ultime da Milanello La Lazio continua la preparazione per la sfida di sabato sera a San Siro, mentre il Milan arriva al match con alcuni dubbi importanti nel reparto offensivo. Pulisic in forse contro la Lazio Il talento rossonero - facebook.com Vai su Facebook
Mateta nel mirino rossonero: il calciatore ha il desiderio di un'avventura in Italia - Tra i nomi sondati per l'attacco, il Milan ha inserito nella sua lista, già dalla sessione estiva, anche il centravanti francese Jean- Secondo milannews.it
Mercato Milan, il nuovo attaccante arriva dalla Premier League: ha già detto sì - Il nuovo attaccante del Milan potrebbe arrivare dalla Premier League: un grande bomber ha detto sì ai colori rossoneri ... Lo riporta spaziomilan.it
Milan su Mateta: pista concreta, il Crystal Palace apre alla cessione - Philippe Mateta per gennaio: il Crystal Palace apre al dialogo e l’attaccante spinge per la Serie A. Si legge su europacalcio.it