Milan allarme Maignan | il Chelsea torna alla carica! Cosa sta succedendo

Milan, scatta l’allarme Mike Maignan: il Chelsea adesso torna alla carica per il portiere rossonero! Ecco cosa sta succedendo Una vera bomba di mercato scuote l’ambiente rossonero nel momento migliore della stagione. Secondo Sky Sport, il futuro di Mike Maignan potrebbe tingersi di “Blue”: il Chelsea, da tempo interessato al portiere francese, avrebbe ripreso i . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, allarme Maignan: il Chelsea torna alla carica! Cosa sta succedendo

