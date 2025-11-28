Milan Albertini su Maignan | Credo la società stia valutando il rinnovo dal punto di visto economico…

28 nov 2025

Demetrio Albertini, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista al 'Corriere della Sera' dove ha parlato anche di Mike Maignan, protagonista dentro e fuori dal campo con le sue parate e il suo rinnovo. Le parole dell'ex centrocampista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

