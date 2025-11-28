Quasi due anni dopo l’ultima volta, Aleksander Aamodt Kilde è tornato al cancelletto di partenza per una gara di Coppa del Mondo in occasione del supergigante di Copper Mountain. Lo sciatore norvegese mancava dalle piste del Circo Bianco dal 13 gennaio 2024, quando fu vittima di un brutto incidente nella discesa libera di Wengen rimediando un grave infortunio. Kilde aveva rischiato non solamente di lasciare lo sci alpino agonistico, ma anche di non poter avere più una vita normale per i danni al polpaccio, ai nervi della gamba e soprattutto ai legamenti della spalla sinistra che hanno avuto poi delle complicazioni per tanti mesi a causa di un’infezione che lo a costretto a tornare successivamente sotto i ferri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mikaela Shiffrin si commuove: l’abbraccio con Kilde nel dopo gara