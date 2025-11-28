Migranti Trump | ‘chi odia ruba e uccide non resterà qui a lungo’

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di voler “sospendere definitivamente l’immigrazione proveniente da tutti i Paesi del Terzo Mondo”. Una decisione, spiega in un post su Truth, per “consentire al sistema statunitense di riprendersi completamente”. “Solo la migrazione inversa – conclude – può porre rimedio a questa situazione. A parte questo buon Ringraziamento a. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Migranti, Trump: ‘chi odia, ruba e uccide non resterà qui a lungo’

