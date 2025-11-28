Migranti Trump | ‘chi odia ruba e uccide non resterà qui a lungo’

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di voler “sospendere definitivamente l’immigrazione proveniente da tutti i Paesi del Terzo Mondo”. Una decisione, spiega in un post su Truth, per “consentire al sistema statunitense di riprendersi completamente”. “Solo la migrazione inversa – conclude – può porre rimedio a questa situazione. A parte questo buon Ringraziamento a. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

migranti trump 8216chi odiaUSA, Trump: “sospenderò immigrazione da Paesi del Terzo Mondo. Non vogliamo chi ruba, odia e uccide” - Arriva una dura presa di posizione da parte di Donald Trump dopo la sparatoria, messa in atto da un cittadino afgano contro militari della Guardia Nazionale, avvenuta alcuni giorni fa a pochi isolati ... Segnala strettoweb.com

Leone XIV sui migranti e Trump preferisce mandare avanti i vescovi Usa, ecco perché ha scansato le domande dei giornalisti - Leone XIV incalzato a dire una parola sulla massiccia stretta anti migranti del presidente Trump, ieri pomeriggio, a Castelgandolfo, aveva liquidato la giornalista della Ap sottolineando che preferiva ... Si legge su ilmessaggero.it

Card.McElroy, Trump sta terrorizzando i migranti,Chiesa reagisca - E' una presa di posizione molto dura, e praticamente senza precedenti tra gli esponenti di alto grado della Chiesa cattolica Usa, quella del cardinale di Washington Robert McElroy contro le politiche ... ansa.it scrive

