Michelangelo Dome ecco cos’è lo scudo della Difesa nazionale presentato da Leonardo

Leonardo ha presentato ieri presso la sede delle Officine Farneto di Roma il “Michelangelo Dome”. Diciamo la verità, “Leonardo che presenta Michelangelo” stride un po’ dal punto di vista storico, furono rivali fin dai tempi della realizzazione della Cappella Sistina, tuttavia questo è il nome scelto per il “nuovo sistema avanzato di difesa integrata progettato dal gigante italiano dell’aerospazio per contrastare le “minacce emergenti in uno scenario globale sempre più complesso”. L’azienda ha dichiarato che questo progetto nasce “dall’esigenza di proteggere infrastrutture critiche, aree urbane sensibili, territori e asset di interesse nazionale ed europeo, attraverso una soluzione modulare, aperta, scalabile e multi-dominio”, e dovrebbe dimostrare ulteriormente la sua posizione di attore di riferimento nel campo della sicurezza globale. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Michelangelo Dome, ecco cos’è lo scudo della Difesa nazionale presentato da Leonardo

