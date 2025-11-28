Mi hanno cacciata Terremoto Rai il programma cancellato definitivamente
La decisione della Rai di chiudere definitivamente il programma segna la fine di un percorso iniziato due anni fa e costruito attorno alla figura della conduttrice, che aveva ottenuto la conduzione del talk dopo la vittoria a Ballando con le stelle. La trasmissione, andata in onda in seconda serata, aveva debuttato il 16 ottobre 2023 per poi proseguire fino al 10 giugno 2024; una seconda stagione era stata confermata dal 13 settembre 2024 al 6 giugno 2025, mantenendo lo stesso collocamento nel palinsesto di Rai 2. Il taglio non era apparso immediatamente definitivo, alimentando per mesi speranze e interrogativi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
