Mi hai preso in giro Caterina Balivo gelo con la vip | spalle al muro davanti a tutti

Gelo improvviso, tensioni palpabili e parole che sembrano scavare nel non detto. La puntata odierna de La Volta Buona ha offerto ai telespettatori uno di quei momenti in cui la televisione smette di essere semplice intrattenimento e diventa il palcoscenico di una verità scomoda, fatta di emozioni trattenute e domande che non trovano risposte immediate. Protagoniste, volenti o nolenti, Caterina Balivo e un’Antonella Elia apparsa più vulnerabile del solito, richiamata a chiarire una vicenda sentimentale che nell’ultimo mese ha catalizzato l’attenzione del pubblico. Fin dal suo ingresso in studio, l’ex soubrette è stata messa davanti all’evidenza: solo poche settimane fa era seduta nello stesso salotto televisivo accanto a Pietro Delle Piane, presentati entrambi come una coppia affiatata e pronta al grande passo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

