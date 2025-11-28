MGWCMX 2025 | tutti gli eventi legati a Saldapress
Saldapress è lieta di annunciare i suoi prossimi eventi legati all’imminente Milan Games Week & Cartoomics 2025, con ospiti e presentazioni di nuove opere. Ecco il comunicato stampa: Il 28, 29 e 30 ottobre saldaPress sarà presente a Milan Games Week & Cartoomics 2025 (MGWCMX 2025), con un grandissimo ospite e alcune attese anteprime. I Season – ©Saldapress Prima tra tutte, presentata proprio dalla presenza dell’ospite internazionale della casa editrice Paul Azaceta che l’ha disegnata, è il primo volume (di 2) della nuova serie I Seasons, scritta da Rick Remender. Le quattro sorelle Seasons, orfane di due celebri detective scomparsi, vivono unite da un legame profondo. 🔗 Leggi su Screenworld.it
