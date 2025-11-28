Mezzogiorno 2025 | Crescita record dell’occupazione ma l’esodo giovanile svuota il Sud

Il Rapporto SVIMEZ 2025 fotografa un Sud in bilico tra sviluppo, fuga di talenti e nuove sfide sociali. Il Rapporto SVIMEZ 2025 rivela un Mezzogiorno attraversato da forti contrasti: da un lato, una crescita occupazionale senza precedenti, dall’altro, un esodo di giovani e competenze che rischia di compromettere il futuro dell’area. Tra il 2021 e il 2024, nel Sud sono stati creati quasi mezzo milione di posti di lavoro, spinti dagli investimenti pubblici e dal PNRR. Tuttavia, nello stesso periodo, 175 mila giovani hanno lasciato il Sud, metà dei quali laureati, causando una perdita secca di quasi 8 miliardi di euro l’anno in capitale umano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Mezzogiorno 2025: Crescita record dell’occupazione, ma l’esodo giovanile svuota il Sud

