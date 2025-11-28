mezzo chilo di droga nello zaino giovane fermato

Grosseto, 28 novembre 2025 – Intensificata in tutta la provincia dai carabinieri la presenza e controlli nei centri cittadini, teatro negli ultimi giorni di episodi di violenza che hanno di nuovo, come in passato, acceso i riflettori in tema di sicurezza. I militari hanno risposto, organizzando servizi incentrati nell’arco pomeridianoserale, con pattuglie a piedi, a bordo di auto e anche in bicicletta, strumento leggero e utile per coprire zone difficilmente percorribili con le vetture. in particolare, le zone più battute su Grosseto sono state via Roma, via Fallaci, piazza della Vasca, via Matteotti e Mura medicee, nonché la frazione di Marina di Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

