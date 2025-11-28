Mette a disposizione camion per importare cocaina ed eroina dall'estero | arrestato imprenditore di 57 anni
Un 57enne di Verdellino (Bergamo) è tra i 24 arrestati dalla guardia di finanza di Brescia per un'inchiesta sul traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L'imprenditore avrebbe messo a disposizione camion per trasportare la droga. 🔗 Leggi su Fanpage.it
