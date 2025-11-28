Metro B interrotta tra Castro Pretorio ed Eur Magliana | persona soccorsa sui binari a Garbatella

Stop alla metro B tra Castro Pretorio ed Eur Magliana per soccorso a una persona nella stazione di Garbatella. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ancora disagi sulla metro B a Roma: tratta interrotta tra Magliana e Castro Pretorio - Ancora caos e disagi per i pendolari: questa mattina il servizio della metro B è stato interrotto nel tratto tra Magliana e Castro Pretorio.

Ancora disagi sulla metro B a Roma: tratta interrotta tra Magliana e Castro Pretorio - Ancora caos e disagi per i pendolari: questa mattina il servizio della metro B è stato interrotto nel tratto tra Magliana e Castro Pretorio. Secondo fanpage.it

Metro B dimezzata e metro B1 ferma per sette ore. Attivati bus sostitutivi - Servizio interrotto sulla metro B, dalla tarda mattinata di oggi, sabato 6 luglio, tra le fermate Castro Pretorio – Rebibbia e Castro Pretorio – Ionio. romatoday.it scrive

