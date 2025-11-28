Metro B interrotta tra Castro Pretorio ed Eur Magliana | persona soccorsa sui binari a Garbatella

Stop alla metro B tra Castro Pretorio ed Eur Magliana per soccorso a una persona nella stazione di Garbatella. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

METRO C: WEEK-END DI LAVORI SUI BINARI La linea C sarà parzialmente interrotta per alcuni lavori di manutenzione. I dettagli https://www.odisseaquotidiana.com/2025/11/lavori-metro-c-28-29-30-novembre.html - facebook.com Vai su Facebook

Metro B dimezzata e metro B1 ferma per sette ore. Attivati bus sostitutivi - Servizio interrotto sulla metro B, dalla tarda mattinata di oggi, sabato 6 luglio, tra le fermate Castro Pretorio – Rebibbia e Castro Pretorio – Ionio. romatoday.it scrive