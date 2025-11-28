Meteo Roma del 28-11-2025 ore 06 | 15
meteo ben ritornati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse neve sulle Alpi film versi 200-500 m in Appennino fine Cinquecento 900 m al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali tra la serata era notte precipitazioni inserimento ancora dei fenomeni sull'Appennino emiliano romagnolo con il lettino e 400-600 metri al centro al mattino molte nubi su tutte le regioni con locali piogge tra Umbria e Marche al pomeriggio locali piogge in Abruzzo asciutto altrove con Cieli nuvolosi tra la serata la notte tempo in peggioramento con piogge sparse neve in Appennino fino agli 800 900 m al sud Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse piaciuto su Sardegna e regioni adriatiche sulla Calabria al pomeriggio precipitazioni in arrivo anche sulle altre regioni con neve in Sardegna oltre 700 800 m tra la serata era notte ancora maltempo in Sardegna con neve fino a 600 metri tra Campania e Molise con neve oltre 1000 mi 100 m temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l'Italia le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Meteo Roma, allerta vento e quando tornerà la pioggia - facebook.com Vai su Facebook
Meteo a Roma e nel Lazio, scatta l'allerta gialla per forte vento ift.tt/vjdBZ27 Vai su X
Meteo Roma – Residua variabilità oggi, weekend più stabile prima di un nuovo peggioramento - Cieli irregolarmente nuvolosi e clima freddo sul Lazio; da sabato condizioni più stabili ma da domenica tornano nubi e piogge con l’arrivo di dicembre. Riporta centrometeoitaliano.it
Meteo Roma – Ancora instabilità con possibili piogge e temporali, migliora i prossimi giorni ma con clima fresco - Ancora instabilità con possibili acquazzoni o temporali, graduale miglioramento nei prossimi giorni ma con clima fresco ... Come scrive centrometeoitaliano.it