Meteo | Previsioni per sabato 29 novembre

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2236m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondisci con queste news

Le previsioni del tempo di oggi, venerdì 28 novembre #meteo #Arpav Previsioni. Prevale un cielo sereno. Precipitazioni. Assenti. Temperature. Sulla bassa pianura in diminuzione, un po' più sensibile riguardo alle minime specie a sud-est; in quota, moderati a - facebook.com Vai su Facebook

Che tempo farà nella seconda metà della settimana? #meteo #previsioni Vai su X

Meteo: sabato 29 migliora il tempo al Centro-Sud! Domenica 30 nuova perturbazione - La tendenza meteo per l'avvio di dicembre indica ancora qualche episodio instabile perlopiù al Nord. Segnala meteo.it

Meteo L'Aquila: oggi nubi sparse, Sabato 29 poco nuvoloso, Domenica 30 nubi sparse - Giornata caratterizzata da qualche nube sparsa, temperature comprese tra 0 e 5°C ... Riporta ilmeteo.it

Meteo, freddo e gelo sull’Italia: arriva la neve al Sud - Continua il freddo e il maltempo in Italia: le previsioni meteo tra freddo, gelo e persino neve che arriverà anche al Centro e al Sud. Lo riporta newsmondo.it