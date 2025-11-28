Meteo l' illusione del weekend | quando e dove arriva il maltempo

Il weekend è alle porte e si preannuncia dai due volti. Il vortice che ancora avvolge l'Italia sta per uscire definitivamente di scena e farà splendere il sole ma dall'Atlantico arrivano cattive notizie. Alcune zone d'Italia sono più fortunate di altre.Le previsioni meteo per sabato 29. 🔗 Leggi su Today.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Le nuvole sono un’illusione. Spariscono dopo pochi secondi. Tu no. Tu rimani. Diego Eterno. Oggi manchi ‘nu poco ‘e cchiù. - facebook.com Vai su Facebook

La mia intervista di oggi a Il Tempo. Potrebbe benissimo essere l’ennesima illusione (ce ne sono state tante in 80 anni), ma in Medio Oriente si percepisce chiaramente che stavolta c’è l’occasione concreta per iniziare un credibile percorso di pace. Per farlo, s Vai su X

Meteo, l'illusione del weekend: quando e dove arriva il maltempo - L'anticiclone porta il sole ma non durerà a lungo: cosa sapere per non farsi trovare impreparati sabato e domenica ... Si legge su today.it

Meteo Weekend: dal Sole alla Pioggia, Sabato e Domenica succederà di tutto; gli aggiornamenti - In questi giorni l’Italia continua ad essere divisa in due: da una parte una timida area di alta pressione garantisce condizioni di tempo abbastanza stabile e soleggiato al Nord e su alcuni tratti del ... Secondo ilmeteo.it

Meteo: Weekend, ennesimo Fronte Perturbato con Pioggia e Neve, i dettagli per Sabato e Domenica - Quasi non eravamo più abituati a condizioni del genere, ma basta riannodare il filo della memoria per ricordare che la fine di Novembre, in Italia, è spesso caratterizzata da piogge abbondanti e tempe ... Riporta ilmeteo.it