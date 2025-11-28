Meteo instabilità e temperature giù nel weekend | le previsioni per Reggio Calabria

Un’area di bassa pressione continua a insistere sul Centro-Sud Italia, mantenendo condizioni di instabilità anche sulla Calabria fino a venerdì. Secondo il meteorologo Francesco Nucera di 3bmeteo sono previste piogge sparse, rovesci localmente più intensi sui versanti esposti e deboli nevicate. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

