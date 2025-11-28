Meteo Giuliacci | Scatta l' ora del gelo quando e dove si va sotto zero
Dopo i giorni di forte maltempo, l’Italia vivrà un weekend “a metà strada” tra una breve tregua e l’arrivo di una nuova ondata perturbata. Sabato 29 novembre Come spiega meteogiuliacci.it, grazie a una temporanea rimonta dell’alta pressione, la giornata sarà prevalentemente soleggiata su quasi tutta la penisola. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso dal Nord al Sud, con temperature però ancora molto basse, soprattutto al mattino e nelle ore notturne, a causa dei venti settentrionali. Qualche pioggia o isolato rovescio potrà interessare solo il sud della Calabria e la Sicilia orientale. Sarà quindi una giornata ideale per chi vuole approfittarne per attività all’aperto, ma con abbigliamento pesante. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
