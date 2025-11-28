Messina Blind Inclusive confronto su disabilità e IA per nuove prospettive inclusive

Messinatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto nel Salone degli Specchi della Città Metropolitana di Messina l’evento “Disabilità e Intelligenza Artificiale: Innovazione per l’Inclusione”, promosso dalla Messina Blind Inclusive con il patrocinio del Comune di Messina, della Città Metropolitana, dell’Università degli Studi di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

messina blind inclusive confrontoDisabilità e Intelligenza Artificiale: Messina guarda al futuro dell’inclusione - In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, la Messina Blind Inclusive, in collaborazione con il Comune di Messina e la Messina Social City, organizza venerdì 28 novembre, ... Secondo strettoweb.com

