Mesagne ricorda l’avv Samuele De Guido nel 50esimo anniversario della sua scomparsa
Venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 17,30, nell'auditorium del castello normanno svevo di Mesagne, sarà ricordata la figura dell'avv. Samuele De Guido nella ricorrenza del 50esimo anniversario della sua scomparsa avvenuta il 15 dicembre 1975.Nato a Mesagne il 10 agosto 1917, ha combattuto.
