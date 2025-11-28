Mercato offerta accettata per Gimenez | libera il posto a Franculino? Milan-Lazio assenza!
Tra Milan-Lazio e Calciomercato: Gimenez ai saluti? Stefano Bressi ci racconta le ultime novità: gli aggiornamenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Mercato Milan, Gimenez alla porta: Tare lo sostituisce con il bomber francese - Santiago Gimenez ha deluso tutti: il Milan è pronto a rimpiazzarlo con l'attaccante classe 1997 della Premier League. Come scrive spaziomilan.it
Il Sunderland vuole Gimenez, il Milan apre, il messicano prende tempo - L’attaccante ha finora fatto vedere poco e la sua stagione in rossonero, nonostante i suoi tentennamenti, sembra avviata al capolinea ... Segnala repubblica.it
Mercato Milan, quale futuro per Gimenez? Ecco gli scenari. Due le squadre interessate al messicano - L’attaccante rossonero potrebbe lasciare il Diavolo a gennaio: ma solo a queste condizioni Il Milan si trova in una fase cruciale per definire i ... Scrive milannews24.com