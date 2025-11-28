Mercato Nero presentazione del videoclip Aquilone

Atripalda. Sabato 29 novembre alle ore 19:30 presso il Mercato Nero sarà presentato “Aquilone”, il videoclip realizzato per l’omonimo brano del cantautore irpino Antonio Scafuri. Un lavoro capace di unire musica d’autore e formazione audiovisiva e che vede studenti del liceo, impegnati in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it