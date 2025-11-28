Il Napoli a gennaio tornerà sul mercato. Radar accedi e occhi ovunque per la dirigenza partenopea, chiamata a rinfoltire la rosa a disposizione di Conte, in particolare la mediana, decimata dagli infortuni. Da KDB a Gilmour, passando per Anguissa, il centrocampo azzurro è un campo minato. Nuova pista per il centrocampo: spunta Guendouzi. Mainoo è il grande obiettivo degli azzurri, per rinsaldare quel legame indissolubile con i Red Devils che sta facendo davvero le fortune dei campani. Il piano B invece viene dalla serie A ed è Matteo Guendouzi. Il francese classe ‘99 rappresenterebbe un opzione più “sicura”, avendo già più esperienza rispetto al prospetto dei Red Devils, oltre ad una certa dimestichezza con il campionato italiano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, occhi in casa Lazio per rinforzare la mediana