Mercato Napoli la Roma prova lo sgambetto per il talento del Manchester | le ultime

Sprint sul mercato già a gennaio? Il Napoli deve rinfoltire il reparto di centrocampo ed il nome di Mainoo è in cima alla lista di Antonio Conte Assalto nel mercato invernale?. Affare alla McTominay? Il Napoli ci spera. Urge rinfoltire la mediana e il centrocampista dei red devils è il profilo perfetto. Con i guai fisici di Lobotka e Gilmour e le assenze pesanti di Anguissa e Kevin De Bruyne, il centrocampo dei partenopei è ad oggi ridotto all’osso. Per questo non si attenderà la sessione di mercato estiva, ma infatti gia da gennaio la dirigenza campana valuterà i profili sul mercato per portare forze fresche e nuova linfa ad Antonio Conte Conte in panchina durante Roma-Napoli (Ansa foto) – SpazioNapoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

