Mercato Napoli bloccato Conte nei guai | l’annuncio
Pessime notizie per il Napoli in vista della sessione di gennaio di calciomercato: ecco cosa sta succedendo in queste ore. Batosta per il Napoli in vista della sessione invernale di calciomercato. Gli azzurri alle prese con diversi infortuni tra cui quelli occorsi a Lukaku, De Bruyne e Anguissa, potrebbero essere costretti a non poter intervenire in entrata per rinforzare la rosa. Un grosso problema per Antonio Conte che, nelle ultime giornate, ha dato vita a una vera e propria rivoluzione tattica per ovviare a un’emergenza sempre più importante. Conte (Ansa) – Tvplay.it Ecco infatti cosa sta accadendo in queste ore a Napoli: una situazione che tiene tutti col fiato sospeso. 🔗 Leggi su Tvplay.it
