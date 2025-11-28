Mercato Napoli bloccato Conte nei guai | l’annuncio

Tvplay.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pessime notizie per il Napoli in vista della sessione di gennaio di calciomercato: ecco cosa sta succedendo in queste ore.  Batosta per il Napoli in vista della sessione invernale di calciomercato. Gli azzurri alle prese con diversi infortuni tra cui quelli occorsi a Lukaku, De Bruyne e Anguissa, potrebbero essere costretti a non poter intervenire in entrata per rinforzare la rosa. Un grosso problema per Antonio Conte che, nelle ultime giornate, ha dato vita a una vera e propria rivoluzione tattica per ovviare a un’emergenza sempre più importante. Conte (Ansa) – Tvplay.it Ecco infatti cosa sta accadendo in queste ore a Napoli: una situazione che tiene tutti col fiato sospeso. 🔗 Leggi su Tvplay.it

mercato napoli bloccato conte nei guai l8217annuncio

© Tvplay.it - Mercato Napoli bloccato, Conte nei guai: l’annuncio

Altre letture consigliate

mercato napoli bloccato conteDoppia mazzata prima di Roma-Napoli: Conte senza parole - Reduci dall’impegno in Europa, Antonio Conte e Gian Piero Gasperini domenica vanno a caccia di conferme importanti in campionato nello scontro diretto Roma- Secondo asromalive.it

mercato napoli bloccato conteAllarme Napoli: mercato a rischio stop come la Lazio, il parametro che fa tremare 6 club e gli scenari per gennaio - Il Napoli e altri cinque club rischiano il blocco del mercato a causa di un parametro che può scombussolare mezza Serie A: che cosa succederà a gennaio. Da sport.virgilio.it

mercato napoli bloccato conteIl Napoli a rischio blocco mercato come la Lazio - Per il Napoli di Aurelio De Laurentiis c'è il rischio di veder bloccato il mercato e non ... Secondo forzazzurri.net

Cerca Video su questo argomento: Mercato Napoli Bloccato Conte