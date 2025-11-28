Mercato bloccato per sei società a gennaio? Oltre alla Lazio c’è anche il Napoli
I nuovi parametri approvati dal Consiglio Figc sul costo del lavoro allargato mettono in pericolo le finestre di mercato anche per il Napoli La Serie A resta in grande difficoltà, con un campionato che quest’anno è molto equilibrato ma al tempo stesso fatica a decollare, soprattutto per le prestazioni altalentanti delle big. Non a caso si segna poco ed è un elemento che sta caratterizzando un po’ tutte le squadre ad eccezione di Inter e Bologna, comunque inferiori nei numeri rispetto al resto dei top 5 campionati. Aurelio De Laurentiis (Ansafoto) – calciomercato.it In tanti stanno infatti pensando di correre ai ripari a gennaio, per magari rivoluzionare in estate. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Fiorentina con il mercato bloccato? La società smentisce, ma il @corrierefirenze fa chiarezza Vai su X
In Italia ogni anno vengono donate più di 200.000 case. Un numero enorme. Eppure il mercato degli immobili provenienti da donazione è sempre stato bloccato dalla stessa paura: il rischio che, un giorno, gli eredi del donante possano rivalersi sull’acquirente - facebook.com Vai su Facebook
Mercato bloccato a gennaio 2026? Ecco perché queste 6 squadre di Serie A rischiano - La sessione di mercato di gennaio può complicarsi per diverse squadre di Serie A: occhio a queste 6, rischiano ... Scrive msn.com