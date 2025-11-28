Mercato bloccato per sei società a gennaio? Oltre alla Lazio c’è anche il Napoli

I nuovi parametri approvati dal Consiglio Figc sul costo del lavoro allargato mettono in pericolo le finestre di mercato anche per il Napoli La Serie A resta in grande difficoltà, con un campionato che quest’anno è molto equilibrato ma al tempo stesso fatica a decollare, soprattutto per le prestazioni altalentanti delle big. Non a caso si segna poco ed è un elemento che sta caratterizzando un po’ tutte le squadre ad eccezione di Inter e Bologna, comunque inferiori nei numeri rispetto al resto dei top 5 campionati. Aurelio De Laurentiis (Ansafoto) – calciomercato.it In tanti stanno infatti pensando di correre ai ripari a gennaio, per magari rivoluzionare in estate. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

