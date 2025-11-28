Mercatino del cucito | appuntamento con la solidarietà in Villa comunale

Brindisireport.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MESAGNE - La Casa di Zaccheo è lieta di annunciare una nuova iniziativa all’insegna della creatività e della solidarietà: il Mercatino del cucito, a cura del laboratorio sartoriale dell’associazione con il patrocinio della Città di Mesagne, concesso dal Commissario prefettizio dott.ssa Maria. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Mercatini, doppio appuntamento a Villamarina - A Cesenatico il lungomare s’illumina con i mercatini, appuntamenti fissi per i turisti della riviera romagnola ma anche per... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Il mercatino su quattro ruote Carboot, secondo appuntamento - Dopo il successo del primo evento del 28 settembre, ecco un nuovo appuntamento in cui scambiare e vendere ciò che non si usa più Pontedera, 25 ottobre 2024 – Dopo l’entusiasmante partecipazione ... Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Mercatino Cucito Appuntamento Solidariet224