Mercatini di Natale ai Parchi di Nervi tra artigianato e prodotti tipici

Tutto il profumo e il calore del Natale invadono i Parchi di Nervi: sabato 29 e domenica 30 novembre, dalle 10 alle 17:30, torna l’atteso appuntamento con i Mercatini di Natale.L’evento si svolgerà nella suggestiva Palestrina a Ponente di Villa Grimaldi, sede della Proloco Nervi, dove sarà. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Il cuore di #Cagliari si veste di Natale con i Mercatini tradizionali tra piazza Yenne e corso Vittorio Emanuele. Dal 1° dicembre al 6 gennaio 2026, quasi quaranta casette in legno, artigiani, prodotti tipici, musica e la casa di Babbo Natale tornano... Vai su X

Arriva la Magia del Natale a Pinerolo ? Bellissimi mercatini di Natale in Centro Storico nei giorni 6-7-8-13-14-20-21-22-23-24 dicembre Babbo Natale con la posta degli elfi, la Pista delle macchine a pedali degli elfi, i pony di Babbo Natale, i giochi in legno d - facebook.com Vai su Facebook

Mercatini di Natale ai Parchi di Nervi, tra artigianato e prodotti tipici - Tutto il profumo e il calore del Natale invadono i Parchi di Nervi: sabato 29 e domenica 30 novembre, dalle 10 alle 17:30, torna l’atteso appuntamento con i Mercatini di Natale. Come scrive genovatoday.it

Mercatini di Natale in Repubblica Ceca, la vera magia delle feste: date e info - In Repubblica Ceca, è impossibile resistere alla sfarzosità del Natale: questo periodo immerge il Paese in un’atmosfera magica, festiva e gioiosa, con tantissimi mercatini organizzati per le diverse ... Riporta siviaggia.it

Al via i treni storici per visitare borghi incantevoli e mercatini di Natale: calendario e prezzi - Quando partono e quanto costano i biglietti per viaggiare su treni storici che portano a visitare deliziosi borghi e magici mercatini di Natale? Da msn.com