Mercatini di Natale 2025 a Roma | date location e novità da scoprire

28 nov 2025

Roma accende la magia del Natale con un circuito di mercatini che attraversa il centro storico e i suoi quartieri più vivaci. Le piazze si riempiono di luci, di bancarelle artigianali e di profumi che richiamano tradizioni e calore natalizio, con alcuni luoghi simbolo della Capitale si trasformeranno in veri villaggi tematici. Andiamo a scoprire insieme quelli da non perdere! Iscriviti alla  Newsletter Funweek Roma,  è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>    Mercatini di Natale 2025 a Roma: tutti quelli da non perdere. Dal 1 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, torna lo storico Mercato di Natale di Piazza Navona nel cuore di Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it

