Memoria culturale e tradizioni viventi | incontro nella parrocchia

La Sezione di Caserta di Italia Nostra organizza per venerdì 28 novembre alle ore 18.30, presso la Sala Moscati della Parrocchia del Buon Pastore, un incontro culturale con il demoetnoantropologo Vito Lattanzi, che presenterà la relazione dal titolo “Memoria culturale e tradizioni viventi”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il 29 novembre incontro culturale a Siracusa per valorizzare memoria, testimonianze e impegno civile grazie all’associazione Lamba Doria e all’Associazione Nazionale Carabinieri #StorieDelTerritorioSiracusa ? - facebook.com Vai su Facebook

Oggi, 20 novembre, alle ore 15:30 presso l'Accademia di Romania, il Segretario generale della Dante Alessandro Masi interverrà al convegno "L'archetipo - Dalla memoria culturale a nuovi significati contemporanei". Vai su X

Musei di campagna, arte e tradizioni: "Sono scrigni della nostra memoria" - Sette Comuni, nove musei e un modo unico e diffuso di far conoscere l’Arte e legarla al territorio. Da lanazione.it

Archivi sonori e tradizioni orali, al MUSA si apre il confronto: “Fare rete è una necessità culturale” - Una giornata di studio dedicata alla memoria sonora del Salento e alla sua tutela. Riporta corrieresalentino.it

Tradizioni di Natale: quali sono e perché sono così importanti? - Cosa sono le tradizioni di Natale e perché ci sentiamo così legati a certi gesti e rituali? Da vanityfair.it