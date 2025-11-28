Meloni | Sì al confronto ma anche con Conte | L' ira di Schlein | Così non vengo

La premier in un post su Fb annuncia: «Non spetta a me decidere chi è il leader dell'opposizione». Il leader 5S: «Ci sto». L'anno scorso la segretaria del Pd aveva rifiutato di partecipare alla manifestazione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Meloni: «Sì al confronto, ma anche con Conte»: L'ira di Schlein: «Così non vengo»

